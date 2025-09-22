Un joven de nacionalidad extranjera fue asesinado a balazos la noche del último domingo en la avenida San Pablo, Cercado de Lima.

El ataque ocurrió a escasos metros de un módulo de Serenazgo de la Municipalidad de Lima que solo funciona durante el día, por lo que no había personal en el lugar al momento del crimen, según América Noticias.

De acuerdo con información policial, el ataque fue directo. Testigos de la zona señalaron que se escucharon varios disparos antes de que la víctima cayera sobre el pavimento.

Tras el hecho, efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona hasta la llegada de los peritos de Criminalística, quienes realizaron el levantamiento de evidencias.

El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Morgue de Lima para continuar con las diligencias de ley. La identidad del joven no ha sido revelada oficialmente, aunque las autoridades confirmaron que no vivía en la zona donde se produjo el ataque.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) asumió las indagaciones. Según señalaron sus agentes, se está revisando el material captado por cámaras de seguridad cercanas y se tomarán declaraciones a posibles testigos con el fin de esclarecer lo ocurrido.

La hipótesis policial apunta a que el asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación.