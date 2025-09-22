El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó la violencia ejercida por la Policía Nacional del Perú (PNP) contra periodistas durante el primer día de la marcha en el Cercado de Lima contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
El comunicado de IPYS denunció que tres periodistas resultaron heridos por perdigones de goma mientras cubrían las protestas del sábado 20 de setiembre.
En el documento, el IPYS destaca que estos ataques ocurrieron a pesar de que los periodistas estaban claramente identificados y se encontraban realizando sus labores informativas.
Casos de periodistas heridos
Yajaira Pacheco (reportera) y Percy Grados (camarógrafo) del medio Exitosa, recibieron impactos en las piernas durante un enfrentamiento entre policías y manifestantes en la avenida Abancay. Pese al riesgo, lograron resguardarse.
Piero Quispe, reportero de investigación de Ojo Público, sufrió tres impactos de perdigones en la espalda. Según la denuncia, los policías ignoraron su acreditación periodística. Además, un fotógrafo del mismo medio fue golpeado en las rodillas.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también cuestionó el hecho.
