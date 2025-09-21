El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, es investigado por el Jurado Nacional de Elecciones bajo la imputación de una presunta vulneración de la neutralidad electoral.

Esto tiene origen en el reciente comunicado oficial de la PCM en defensa del partido político Fuerza Popular en relación con una solicitud de declaratoria de ilegalidad que presentó la Fiscalía de la Nación.

Según el informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro I, el jefe del Gabinete “habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante la realización de un pronunciamiento en sus redes sociales oficiales que favorecería a la organización política Fuerza Popular”.

Wendolyne Zapata Vidaurre, coordinadora de Fiscalización, remitió el informe al presidente del JEE Lima Centro I, el juez superior Hugo León Manco, para que este tribunal determine si hay mérito para iniciar un proceso sancionador contra Arana.

De acuerdo con el documento, el pronunciamiento de la PCM habría favorecido a la organización fujimorista en razón de que el pedido de la Fiscalía de la Nación está dirigido solo contra el partido que lidera Keiko Fujimori.

La fiscalizadora considera que no puede pasarse por alto que, en época electoral, las acciones de un funcionario “podrían aprovecharse para aumentar o disminuir el apoyo a algún candidato u organización política”.

“El peso y grado de influencia del cargo obliga a las autoridades el deber de mantener la neutralidad electoral”, remarca el JEE.

Respuesta

“Rechazo que desde el Gobierno podamos haber intervenido o presionado a alguna institución del Estado, menos al Poder Judicial y de ninguna manera al Ministerio Público”, sostuvo Arana frente a esta imputación.

“Nos parece un exceso de la Fiscalía de la Nación que haya efectuado una serie de denuncias en contra de los ministros y varias autoridades que consideramos que no están arregladas a ley y que están por encima de la Constitución”, agregó.

