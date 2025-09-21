Tras su suspensión como fiscal suprema y fiscal de la Nación por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Delia Espinoza dejó de contar con el resguardo policial que le asignaron como alta funcionaria.

La Policía informó que Espinoza presentó una solicitud para la vigencia de dicha medida, la noche del viernes 19, horas después de confirmarse la medida en su contra.

“El pedido viene siendo evaluado conforme a los plazos establecidos por ley”, informó.

Por su parte, el abogado de Espinoza, Luciano López, responsabilizó al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al director de la PNP “de cualquier atentado a la vida e integridad” de la funcionaria.

Agregó que Malaver tendría un “trato distinto” con Espinoza, pues habría garantizado el resguardo a Patricia Benavides cuando fue suspendida por el Poder Judicial.

“Aténgase a las consecuencias jurídicas de su decisión”, publicó López vía X.

