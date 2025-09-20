La Policía Nacional del Perú remitió un oficio a Delia Espinoza en el que le comunica la suspensión del servicio de seguridad y protección personal que le venía brindando el Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado.

De acuerdo con el documento, la disposición se adopta en cumplimiento de la Resolución N° 143-2025-PLENO-JNJ, emitida el 19 de septiembre, que ordena la medida cautelar de suspensión provisional en su condición de fiscal suprema y fiscal de la Nación, por un plazo de seis meses.

El oficio precisa que la decisión se enmarca en el Decreto Supremo N° 004-2022-IN y la Directiva N° 007-2022-IN-DIRSEEST-PNP, que regulan los servicios de seguridad a altos funcionarios.

Suspenden seguridad y protección personal a Delia Espinoza



JNJ suspende por seis meses a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió provisionalmente por seis meses a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación, tras un procedimiento disciplinario por presuntas faltas graves relacionadas con no acatar una resolución administrativa que rehabilitaba a Patricia Benavides como fiscal suprema titular.

Delia Espinoza no asistió a la audiencia programada por la JNJ, argumentando, a través de su abogado Luciano López, que “no hay un debido proceso ni condiciones de juego limpio”, y anunció que recurrirán a la justicia constitucional.

A pesar de la ausencia de la fiscal, la JNJ llevó a cabo la audiencia, notificando formalmente a Delia Espinoza sobre el procedimiento.

Finalmente, el pleno de la JNJ dejó al voto la decisión de suspender temporalmente a la magistrada, confirmando la sanción por seis meses mientras se mantiene la evaluación del caso.