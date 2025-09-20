La medida se ejecuta luego de que la Junta Nacional de Justicia dispusiera su suspensión provisional por seis meses como fiscal de la Nación.
La Policía Nacional del Perú remitió un oficio a Delia Espinoza en el que le comunica la suspensión del servicio de seguridad y protección personal que le venía brindando el Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado.

De acuerdo con el documento, la disposición se adopta en cumplimiento de la Resolución N° 143-2025-PLENO-JNJ, emitida el 19 de septiembre, que ordena la medida cautelar de suspensión provisional en su condición de fiscal suprema y fiscal de la Nación, por un plazo de seis meses.

El oficio precisa que la decisión se enmarca en el Decreto Supremo N° 004-2022-IN y la Directiva N° 007-2022-IN-DIRSEEST-PNP, que regulan los servicios de seguridad a altos funcionarios.

JNJ suspende por seis meses a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió provisionalmente por seis meses a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación, tras un procedimiento disciplinario por presuntas faltas graves relacionadas con no acatar una resolución administrativa que rehabilitaba a Patricia Benavides como fiscal suprema titular.

Delia Espinoza no asistió a la audiencia programada por la JNJ, argumentando, a través de su abogado Luciano López, que “no hay un debido proceso ni condiciones de juego limpio”, y anunció que recurrirán a la justicia constitucional.

A pesar de la ausencia de la fiscal, la JNJ llevó a cabo la audiencia, notificando formalmente a Delia Espinoza sobre el procedimiento.

Finalmente, el pleno de la JNJ dejó al voto la decisión de suspender temporalmente a la magistrada, confirmando la sanción por seis meses mientras se mantiene la evaluación del caso.

