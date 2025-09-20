El titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, resaltó la importancia de la participación de la presidenta Dina Boluarte en la Asamblea General de las Naciones Unidas, señalando que permitirá que “el Perú tenga una voz que sea escuchada en el foro mundial más grande”.

Durante su participación en la XVI Intervención Multisectorial Descentralizada “Ponle Punche y Ganamos Todos Perú”, realizada en Pachacútec, indicó que la jefa de Estado tendrá la oportunidad de reunirse con diversos mandatarios para coordinar acciones que beneficien a los peruanos.

Arana agradeció al Congreso de la República por autorizar el viaje presidencial a Nueva York y señaló que en el mensaje de Boluarte se destacará que en el país existe democracia y que se han reducido brechas en los últimos dos años y medio.

En otro momento, el jefe del Gabinete sostuvo que los problemas en la zona cercana a Machu Picchu deben ser abordados por el alcalde de Urubamba y que el Ejecutivo actuará como facilitador.