El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos autorizó el viaje del procurador público adjunto especializado supranacional, Carlos Llaja, y del especialista en defensa jurídica del Estado, Domingo Rojas, a Asunción, Paraguay, para participar en la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relacionada al caso Gamboa García y otros vs. Perú. La autorización fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 0324-2025-JUS.

El viaje se realizará del 23 al 25 de setiembre, y los gastos serán cubiertos con recursos del presupuesto de la Procuraduría General del Estado. La presencia de ambos funcionarios es necesaria para la preparación y participación en la audiencia pública y reuniones previas coordinadas por la Corte IDH.

En la resolución se destaca la complejidad técnica del caso, que exige una especialización en derecho supranacional, además de la necesidad de diversas coordinaciones previas para asegurar una adecuada defensa jurídica del Estado ante la Corte.

Este viaje se enmarca en el contexto del seguimiento judicial internacional del caso Gamboa García y otros vs. Perú, que tiene relevancia para los derechos humanos y la justicia en el país.