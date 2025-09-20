El área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro emitió un informe en el que concluye que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, habría vulnerado el principio de neutralidad en periodo electoral tras un pronunciamiento difundido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Eduardo Melchor Arana Ysa, presidente del Consejo de Ministros, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante la realización de un pronunciamiento en sus redes sociales oficiales, que favorecería a la organización política Fuerza Popular”, indica el documento.

El informe señala que se habría producido la vulneración a la normativa electoral vigente, de acuerdo con el numeral 32.1.2 del artículo 32° del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral.

El caso ha sido puesto a consideración del JEE de Lima Centro 1, que deberá analizar el documento y decidir si corresponde iniciar un procedimiento por infracción de neutralidad contra el titular de la PCM.