La Fiscalía realizó nuevas diligencias en el marco del Caso Ícaro, en el que se atribuye al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ser el presunto “hombre clave” de una organización criminal.

El fiscal Carlos Ordaya, del Eficcop, recabó “información importante” sobre un presunto desalojo ilegal en un terreno en la carretera Cieneguilla Km.11.4, realizado por policías de la comisaría de Manchay, en octubre de 2024, a favor de Arenera SAC.

Por ello, Ordaya se apersonó a dicha comisaría, a la empresa y otros. La PNP confirmó, vía X, que no halló orden policial que autorizara algún desalojo.

La pesquisa del Eficcop únicamente alcanza al excoronel PNP Percy Tenorio, Marco Palacios, Yessenia De La Cruz, Franco Parodi y Gianfranco Meza, pues Santiváñez solo puede ser investigado por una fiscalía superior.

