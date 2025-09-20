Marcha de jóvenes en Lima: Ciudadanos protestan en la Plaza San Martín (GALERÍA)
En medio de un fuerte contingente policial, la Plaza San Martín es el punto de concentración de la marcha convocada para este 20 y 21 de setiembre por el colectivo juvenil “Generación Z”. Este sábado, ciudadanos -mayoritariamente jóvenes- protestan contra las políticas del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. (Fotos: Julio Reaño-Fernando Sangama/@photo.gec)
Protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y Congreso
Protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, Congreso y JNJ
Protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y Congreso
Gran despliegue policial
Fuerte contingente policial
Enfrentamiento con PNP
Fuerte contingente policial
Protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y Congreso
Enfrentamiento con PNP
Marcha de la Generación Z
Gran despliegue policial
Gran despliegue policial
Protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y Congreso
Protesta contra el gobierno de Dina Boluarte
Protesta contra Dina Boluarte
Enfrentamiento con PNP
Enfrentamiento con PNP
Jóvenes buscan marchar por las calles
Enfrentamiento con PNP
Enfrentamiento con PNP
Enfrentamiento con PNP
Protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y Congreso Rechazan reforma del sistema de pensiones