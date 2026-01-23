El presidente José Jerí se refirió sobre la próxima movilización de la Generación Z ante el escándalo desatado por el caso Chifagate. Durante un operativo de control de seguridad en la Costa Verde, el mandatario afirmó que la convocatoria del próximo 28 de enero no representa una amenaza para su gestión y que se debe respetar la libertad de expresión de la ciudadanía.

“Tendremos que, como Estado, como Gobierno, saber manejar la situación de la mejor manera, que las personas se puedan expresar libremente, teniendo siempre el control, la precaución de que todo salga dentro de los parámetros normales, respetando siempre las restricciones que existen. Pero son libres de expresarse en lo que consideren pertinente. No me preocupa. Es parte de la libertad de expresión de la población”, aseguró frente a la prensa.

Atentados en Trujillo

En la última semana, la ciudad de Trujillo sufrió dos atentados casi al mismo tiempo en el distrito de Víctor Larco Herrera. Ante la evidente escalada de violencia que golpea la ciudad blanca, el titular del Ejecutivo anunció la visita del ministro del Interior, Vicente Tiburcio para atender la crisis.

“Tenemos que mejorar o variar la estrategia, por eso le voy a pedir al señor ministro del interior que este fin de semana a lo mucho pueda estar físicamente en Trujillo, verificar y ver qué planteamiento nuevo vamos a aplicar. Hay que tener en consideración que el nuevo jefe de la policía tiene una trayectoria en la institución, yo confío en sus capacidades y, una vez que él tome el control y tenga todo el conocimiento pleno de sus capacidades y limitaciones, van a comenzar a generarse resultados”, afirmó.