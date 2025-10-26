El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre los dos incendios ocurridos este sábado 25 de octubre en el Centro de Lima, los cuales coincidieron con las movilizaciones convocadas por colectivos y movimientos de la denominada Generación Z.

El primer siniestro se registró en la mañana, en las inmediaciones del Congreso de la República, mientras que el segundo incendio se produjo por la tarde, en la cuadra 11 del jirón Huanta, afectando alrededor de 20 puestos comerciales.

“Es raro que dos incendios sean accidentales el mismo día”

“Es un segundo incendio en el día, es raro que dos incendios sean accidentales el mismo día. Esperemos que no tengamos más. Las investigaciones determinarán, tanto el de la mañana como el de esta tarde-noche, qué pasó ahí”, declaró Reggiardo para RPP.

El burgomaestre añadió: “Coincide con esta marcha que, para muchos, se ha planteado y publicitado como pacífica, pero si realmente se comprueba que es algo intencionado, entonces, de pacífico no tendría nada”.

Coordinación con autoridades y medidas de seguridad

El alcalde aseguró que la Municipalidad de Lima está trabajando de forma coordinada con otras instituciones para esclarecer los hechos y garantizar que, si se confirma que los incendios fueron provocados, los responsables sean judicializados rápidamente.

Reggiardo también informó que la comuna cuenta con 444 cámaras de vigilancia activas y con patrullaje aéreo permanente sobre el centro de la ciudad, con el objetivo de mantener el orden y prevenir incidentes durante las movilizaciones.

Datos clave de los incendios en el Cercado de Lima

Incendios: Dos (cerca del Congreso y en jirón Huanta)

Dos (cerca del Congreso y en jirón Huanta) Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Sábado 25 de octubre de 2025 Afectados: Aproximadamente 20 puestos comerciales

Aproximadamente 20 puestos comerciales Autoridad: Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo

Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo Entidad: Municipalidad Metropolitana de Lima

Municipalidad Metropolitana de Lima Fuente: Entrevista en RPP Noticias

¿Qué dijo Renzo Reggiardo sobre los incendios en Lima?

Que ambos coincidieron con las marchas de la Generación Z y pidió esperar las investigaciones.

¿Dónde ocurrieron los incendios?

Uno cerca del Congreso y otro en la cuadra 11 del jirón Huanta, en el Centro de Lima.

¿Hubo daños personales?

No se han reportado víctimas, pero sí daños en unos 20 puestos comerciales.

¿Qué medidas de seguridad implementó la Municipalidad?

Cámaras activas, patrullaje aéreo y coordinación interinstitucional.

¿Qué colectivos participaron en las marchas?

Diversos grupos de jóvenes identificados como parte de la denominada Generación Z.

