El ministro de Defensa, César Díaz Peche, supervisó un patrullaje combinado en Villa María del Triunfo, que forma parte de los 205 operativos ejecutados en el distrito desde el inicio del estado de emergencia decretado para combatir la criminalidad.

En la jornada participaron 80 efectivos del Ejército, 80 policías y 115 serenos municipales, quienes se desplazaron por zonas de alta incidencia delictiva como Tablada de Lurín, José Carlos Mariátegui y José Gálvez.

El ministro Díaz Peche resaltó la coordinación interinstitucional y el apoyo logístico de la municipalidad, que ha provisto de tecnología avanzada como drones y sistemas de mapeo, además de vehículos.

Subrayó que la particularidad de este estado de emergencia es el trabajo directo en el terreno a través de Puestos de Comando Operacional y acciones combinadas, lo cual genera resultados concretos.

Este operativo se realiza en el marco del estado de emergencia decretado por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao (Decreto Supremo N° 124-2025-PCM) para fortalecer la seguridad. Con su participación, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de seguir colaborando con la Policía Nacional para recuperar la paz y la seguridad ciudadana.