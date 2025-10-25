Petroperú: José Manuel Rodríguez asume la gerencia general tras salida de Óscar Vera

El directorio de Petro-Perú aprobó este viernes 24 de octubre un nuevo cambio en su alta dirección al decidir la salida de Óscar Vera Gargurevich del cargo de gerente general y la designación de José Manuel Rodríguez como su reemplazo.

La decisión fue comunicada oficialmente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), donde la empresa estatal informó que se resolvió dejar sin efecto, a partir del 25 de octubre, la designación de Vera Gargurevich en dicho puesto.

Óscar Vera había asumido la gerencia general encargada en noviembre de 2024, según el Acuerdo de Directorio N° 103-2024-PP, durante la gestión de Alejandro Narváez como presidente del directorio.

Este relevo ocurre pocos días después de otra modificación en la cúpula de Petroperú. La Junta General de Accionistas decidió recientemente remover de la presidencia a Alejandro Narváez y nombrar en su lugar a Fidel Moreno Rodríguez, quien previamente ejercía el cargo de vicepresidente. Dicha decisión fue notificada a la SMV el pasado 16 de octubre, en el marco de una sesión universal de la Junta.

Con estos ajustes, la petrolera estatal continúa con el proceso de reestructuración interna iniciado meses atrás.

Perfil del nuevo gerente general

El nuevo gerente general, José Manuel Rodríguez, es abogado y cuenta con una Maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones.

Además, posee especializaciones en Alta Dirección, Gestión y Retención del Talento Humano, Planes de Sucesión y Gerencia Estratégica de Relaciones Laborales.

Rodríguez también tiene formación en Estrategias de Negociación Colectiva, Negociación y Manejo del Conflicto, y una trayectoria de más de 32 años en el ámbito laboral.

Dentro de Petro-Perú, ha ocupado distintos cargos, siendo el más reciente el de Gerente Corporativo, función que desempeñaba antes de asumir la gerencia general.