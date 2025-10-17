El Poder Ejecutivo decidió cesar a Alejandro Narváez Liceras del cargo de presidente del directorio de Petroperú. En su lugar, asumirá temporalmente la presidencia Fidel Augusto Moreno Rodríguez, actual vicepresidente del directorio y director no independiente de la empresa estatal.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que esta decisión se enmarca en el compromiso del Gobierno por fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar la eficiencia en la gestión de las empresas públicas.

Se precisa que la medida busca optimizar la eficiencia operativa de Petroperú y garantizar su sostenibilidad económica, sin requerir mayores recursos del Estado.

La designación temporal de Moreno Rodríguez tiene como objetivo asegurar una transición ordenada, así como mantener la disciplina y responsabilidad en el manejo de los recursos de la empresa, resguardando el normal desarrollo de sus operaciones.

El Gobierno reafirmó su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos y la estabilidad macroeconómica del país.

Cabe recordar que el Estado peruano es el único accionista de Petroperú y está representado en la Junta General de Accionistas por cinco funcionarios: el ministro de Energía y Minas (quien la preside), el ministro de Economía y Finanzas, y tres viceministros de ambos sectores. Cada uno representa el 20% del total de acciones suscritas y pagadas.

