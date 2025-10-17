Un ataque armado contra una combi informal en el distrito limeño de Lurín dejó como saldo dos muertos y cuatro heridos, en un hecho que estaría vinculado a la extorsión a transportistas.
El incidente ocurrió en la avenida Lima, en Pampas de Pachacámac, una zona desolada donde sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra el conductor y la cobradora.
Según testigos, los delincuentes siguieron la combi durante varios minutos antes de abrir fuego directamente contra el chofer. Tanto el conductor como la cobradora murieron. Las balas también hirieron a cuatro pasajeros, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital de Villa El Salvador.
Entre los heridos, está una mujer de 46 años que lamentablemente recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en estado crítico.
Conductores de la zona denunciaron que bandas criminales exigen cupos diarios que van entre 5 y 20 soles a las combis que cubren la ruta José Gálvez–Lurín, de acuerdo a un reporte de Panamericana Tv.
En respuesta al ataque, el gremio de transporte urbano, encabezado por Martín Ojeda, anunció un apagón simbólico de motores por tres minutos a mediodía, como forma de protesta y solidaridad con las víctimas del crimen.
TE PUEDE INTERESAR:
- Sigrid Bazán presenta denuncia constitucional contra José Jerí y dos ministros por muerte de joven
- Gobierno otorgará apoyo económico a deudos y heridos en protesta del 15 de octubre
- Fiscalía inicia investigación por muerte de joven Eduardo Ruiz en protestas
- Proponen permitir que víctimas de extorsión deduzcan esos pagos del Impuesto a la Renta
- Congreso solicita investigar muerte de manifestante: “Expresamos nuestras sentidas condolencias a la familia”
- Tiburcio: No hay espacio para policías corruptos