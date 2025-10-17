Un ataque armado contra una combi informal en el distrito limeño de Lurín dejó como saldo dos muertos y cuatro heridos, en un hecho que estaría vinculado a la extorsión a transportistas.

El incidente ocurrió en la avenida Lima, en Pampas de Pachacámac, una zona desolada donde sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra el conductor y la cobradora.

Según testigos, los delincuentes siguieron la combi durante varios minutos antes de abrir fuego directamente contra el chofer. Tanto el conductor como la cobradora murieron . Las balas también hirieron a cuatro pasajeros, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital de Villa El Salvador.

Entre los heridos, está una mujer de 46 años que lamentablemente recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en estado crítico.

Conductores de la zona denunciaron que bandas criminales exigen cupos diarios que van entre 5 y 20 soles a las combis que cubren la ruta José Gálvez–Lurín, de acuerdo a un reporte de Panamericana Tv.

En respuesta al ataque, el gremio de transporte urbano, encabezado por Martín Ojeda, anunció un apagón simbólico de motores por tres minutos a mediodía, como forma de protesta y solidaridad con las víctimas del crimen.