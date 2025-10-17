La Fiscalía inició una investigación preliminar por homicidio calificado tras la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz (32), ocurrida el 15 de octubre durante las protestas en el Centro de Lima.

El caso está a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, dirigida por el fiscal Roger Yana Yanqui.

Según el Ministerio Público, el joven falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en el tórax en las inmediaciones de la Plaza Francia. Como parte de las diligencias, se han solicitado los planes operativos, reportes y listados del personal policial desplegado durante la marcha, así como el acceso a videos de seguridad y peritajes forenses para determinar responsabilidades.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la Dirincri, fue el autor del disparo mortal y ya se encuentra detenido .

Indicó que el hecho fue aislado del operativo general y que se ejecutan investigaciones administrativas y penales paralelas dentro de la institución policial.

La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas balísticas y audiovisuales, además del historial clínico y peritajes forenses, para esclarecer las circunstancias de la muerte de Ruiz durante las manifestaciones.