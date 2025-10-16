El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, durante las protestas contra el Gobierno y el Congreso llevadas a cabo en el Centro de Lima.

“En estos momentos, durante el desarrollo de la marcha, hemos tenido el reporte de una persona fallecida y de dos heridos más que se encuentran en el Hospital Loayza”, declaró a RPP.

Tiburcio señaló que se ordenó el inicio inmediato de las investigaciones, las cuales cuentan con la presencia de representantes del Ministerio Público.

En ese sentido, expresó que, según algunas versiones, el hecho habría ocurrido en la Plaza Francia, un lugar “donde en ningún momento han estado las fuerzas nuestras”.

Por dicho motivo, el ministro pidió “que se haga una exhaustiva investigación para establecer de forma fehaciente la muerte de este ciudadano”.

“Lamentamos que haya pasado este hecho”, agregó.

El ministro aseguró, además, que en la protesta no participó ningún integrante de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional, conocida como el Grupo Terna.

“En ningún momento están incluido el personal Terna, no hay personal Terna en este proceso ni de acompañamiento. Yo no sé de dónde proviene esa información, por eso digo que esto se investigue para determinar las causas que ocasionaron la muerte de este ciudadano”, manifestó.

Posteriormente, reiteró que, como parte de las medidas de control en la protesta, no se asignaron efectivos policiales a la Plaza Francia, pese a que en manifestaciones previas este punto fue uno de los principales focos de concentración.

“Dentro del planeamiento no se ha considerado las fuerzas en ese espacio porque todas las concentraciones las hemos tenido en la Plaza San Martín, en la Plaza Dos de Mayo y en el Parque Universitario”, afirmó.