Tras convertirse en una de las tres series más vistas de Netflix a nivel global, “El Eternauta” tendrá segunda temporada. La plataforma confirmó su continuidad y Ricardo Darín adelantó detalles del primer capítulo. Aunque la producción todavía no comenzó, ya se perfila como una de las apuestas más esperadas del streaming argentino.

PROPUESTA

La adaptación de la clásica historieta de 1957 creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López mezcla ciencia ficción, política y épica colectiva , y en su primera entrega apenas comenzó a explorar ese universo narrativo tan rico. Esa amplitud es parte de lo que deja abierto el terreno para lo que vendrá en “El Eternauta 2”.

Ricardo Darín, protagonista de “El Eternauta”, brindó algunos adelantos que permiten imaginar cómo será el primer capítulo de la segunda temporada.

El actor dijo que al tener acceso a las escenas del primer capítulo, aunque muchas todavía no tienen los diálogos definitivos, se mostró “muy conmocionado” por la potencia que va a tener.

Darín aclaró que lo que leyó incluye la estructura general del episodio inicial, los esquemas de cómo se desarrollarán las escenas, pero que falta definir los detalles concretos de las mismas. Además, anticipó que el primer capítulo será más fuerte en términos dramáticos de lo que fue el inicio de la temporada 1 de “El Eternauta”.

Apuesta

El Eternauta original tiene partes escritas por Oesterheld que quedaron como posibles continuaciones.

El 2025 o 2027 se estrenaría la segunda temporada de la serie que produce Netflix.