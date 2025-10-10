Tras retirarse de su domicilio en Jesús María en las primeras horas de la mañana, el presidente José Jerí arribó a Palacio de Gobierno para dar inicio a sus primeras actividades oficiales como jefe de Estado.

Vehículo oficial con el presidente José Jeri a la salida de su vivienda en Jesús María. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

José Jerí, de 38 años,rr quien asumió el sillón presidencial luego de la vacancia de Dina Boluarte, saludó brevemente a los ciudadanos en su trayecto, marcando un contraste con la discreta salida de su predecesora . Incluso, más temprano -en la madrugada- el nuevo jefe de Estado se animó a declarar brevemente a la prensa.

Al llegar a la sede del Ejecutivo, el mandatario fue recibido con los honores protocolares correspondientes.

El presidente Jerí recorrió la alfombra roja, siendo recibido formalmente por el Regimiento de Caballería “Mariscal Domingo Nieto” - Escolta del Presidente de la República, Húsares de Junín.

En su primera jornada en Palacio de Gobierno, la principal misión del presidente José Jerí será delinear la estrategia para enfrentar la creciente ola de violencia y criminalidad que azota al país.

Esta tarea fue señalada por el propio mandatario como la prioridad número uno de su gestión, un compromiso que busca dar respuesta al clamor ciudadano y restaurar el orden público.

Con los actos protocolares concluidos, se espera que el nuevo jefe de Estado inicie reuniones clave para definir quiénes serán los nuevos miembros del gabinete para establecer las primeras medidas y el plan de trabajo de su gobierno de sucesión constitucional.