La construcción del nuevo Centro de Salud de Cabanaconde, en la provincia de Caylloma, tuvo ocho adendas y aún tiene pendiente una novena para completar su equipamiento y terminar la obra que tiene un avance físico del 83%.

Esta situación fue dada a conocer durante una visita de fiscalización realizada por consejeros regionales al establecimiento de salud, cuya inversión supera los 31 millones de soles. Según el equipo técnico encargado del proyecto, las modificaciones fueron necesarias tras la recategorización del centro de salud de nivel I-3 a I-4, lo que obligó a incorporar nuevos componentes y adecuaciones a la infraestructura.

A la fecha, la obra se encuentra en la fase de acabados, con trabajos de instalación de puertas, ventanas y ascensores, además de la implementación de sistemas eléctricos y sanitarios. El avance financiero reportado es del 80%.

Los responsables del proyecto informaron a las consejeras Norma Ortega y Yessenia Choquehuanca que la novena adenda aún está pendiente de aprobación y corresponde a la etapa final de equipamiento, indispensable para que el establecimiento pueda entrar en funcionamiento una vez culminada la construcción.