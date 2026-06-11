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Copa Perú en Arequipa: Cimac FC tumba a Huracán y alcanza la cima de la liguilla provincial
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jueves, 11 de junio de 2026
Deportes
Copa Perú en Arequipa: Cimac FC tumba a Huracán y alcanza la cima de la liguilla provincial
Amigos de la PNP se cobró la revancha ante Real Católica
Omar Cruz
11 de junio de 2026 a las 07:23 p.m.
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