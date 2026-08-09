Lionel Messi llegó este sábado 8 de agosto a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció durante la madrugada a los 68 años. El futbolista del Inter Miami arribó cerca de las 20:45 al Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo.

El capitán de la selección argentina viajó directamente desde Estados Unidos en un vuelo privado que partió durante la mañana desde Fort Lauderdale. Tras bajar del avión junto a Roccuzzo, se retiró del aeropuerto para reunirse con sus familiares antes de la ceremonia de despedida.

Jorge Messi falleció alrededor de las 2:00 de la madrugada del sábado en una clínica de Rosario, según informó el Sanatorio Centro de esa ciudad. El padre del futbolista tenía 68 años y su muerte generó muestras de pesar en distintos ámbitos vinculados al deporte.

La despedida se realizará en una ceremonia íntima en el cementerio El Prado, donde familiares y allegados acompañarán a Messi y a sus seres queridos. El arribo del jugador a Rosario ocurrió pocas horas después de conocerse el fallecimiento.

AHORA | Lionel Messi ya aterrizó en Rosario y se dirige a la ceremonia de despedida de su papá Jorge pic.twitter.com/zukHZwmQ6Z — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 9, 2026

El regreso de Messi a Rosario

Messi había permanecido en Rosario durante buena parte de las últimas semanas después de regresar a Argentina tras disputar el Mundial de Estados Unidos. Su presencia pública durante ese periodo fue limitada y una de sus pocas apariciones ocurrió el 25 de julio, cuando asistió junto a sus hijos a un partido disputado en Arroyo Seco.

En ese encuentro acompañó al club que preside su hermano Matías Messi, que enfrentó a Central Córdoba por la fecha 21 de la Primera C. Días después, el 28 de julio, el futbolista regresó a Miami para incorporarse nuevamente a los entrenamientos del Inter Miami.

Tres días antes de su viaje a Rosario, el delantero había marcado sus primeros goles de la segunda mitad del año. Messi anotó en el triunfo por 4-2 ante Atlético San Luis de México, correspondiente a la primera jornada de la Leagues Cup 2026.

Lionel Messi ya aterrizó en Rosario junto a su familia para la despedida de su papá, Jorge, la persona que acompañó al capitán de la Selección desde sus comienzos hasta la cima del fútbol mundial. pic.twitter.com/JWB1OZ2wb4 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 9, 2026