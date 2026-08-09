Un partido intenso, pero con muchas imprecisiones jugó el cuadro de Atlético Grau y Juan Pablo II en el estadio de Chongoyape por la cuarta fecha del Torneo Clausura bajo la conducción del árbitro Michael Espinoza.

Con este empate sin goles, ambos conjuntos siguen estancados en la zona baja y ninguno de los dos pudo alejarse de la zona del descenso.

Ahora Atlético Grau sumó 20 puntos y sigue estando en el puesto 16°, mientras los locales lograron subir al casillero 14 con 21 puntos, en la tabla acumulada.

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PRIMER PARCIAL

Un primer período con muchas imprecisiones en ambos conjuntos en los primeros minutos, algo friccionado y con pases defectuosos, más en los piuranos.

Con el paso de los minutos se fueron soltando y fueron los albos los que mejor dominaron las acciones, ante los múltiples errores cometidos en el mediocampo de Juan Pablo II.

Los más incisivos en llegar al arco de los “Santos” fueron Rafael Guarderas, Rodrigo Tapia, Elsar Rodas y Adrián Fernández. Este último perdió dos buenas oportunidades de aperturar el marcador, pero se apresuró en el remate final.

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SIGUEN IGUAL

Para la segunda mitad, Juan Pablo II mejoró con los cambios ofensivos que hizo y estuvo más cerca de la victoria.

A los 69 minutos, Janio Pósito estrelló un balón en el parante cuando el portero Patricio Álvarez, ya estaba vencido. Los locales fueron los que más buscaron la victoria hasta el final.

El 0-0 se mantuvo hasta el final, Grau se trae un punto de oro de Lambayeque, pero ambos siguen comprometidos en la zona de la baja. En la próxima fecha, los albos enfrentarán a Comerciantes Unidos el viernes 14, a las 3:00 p.m., en La Matanza.