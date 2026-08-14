La afición piurana alentará al equipo albo en el Estadio de La Matanza.
La afición piurana alentará al equipo albo en el Estadio de La Matanza.

Hoy, salen en busca de los 3 puntos que lo alejen de la zona de descenso, cuando a las 3:00 de la tarde enfrente a su similar de Comerciantes Unidos de Cutervo, en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo, de La Matanza.

El cotejo estará dirigido por el árbitro Julio Quiroz y será de mucha tensión, teniendo a un equipo visitante que viene motivado luego de derrotar a Cusco FC. por 3-1, y a un Atlético Grau, que no pasó del empate sin goles ante Juan Pablo II, jugando en Chongoyape.

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A REPUNTAR

El equipo de Gerardo Ameli tendrá que comenzar a repuntar para salir de la zona roja del campeonato nacional, para ello debe comenzar desde ahora a sumar puntos tanto de local y rescatar algunos jugando de visitante, si quiere subir en la tabla.

Cabe señalar que el equipo albo marcha en el casillero 14 con 4 puntos en el Torneo Clausura, mientras en la tabla acumulada, está en el penúltimo puesto (17°) con 20 puntos.

Ahora el técnico tendrá a Lucas Acevedo, Luis “Chin” Benites, Mauro Da Luz, Rafael Guarderas y Adrián Fernández como los que lleven la manija en la ofensiva en busca de los goles que los hará quedarse con los 3 puntos jugando en casa.

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EL RIVAL

Comerciantes Unidos viene de ganar a Cusco FC. reaccionando bien y dando una remontada al marcador por 3-1, teniendo a sus referentes Matías Sen y Alexis Cossio como sus goleadores, quienes llegan a Piura con el fin de ganarle a los albos.

El cuadro de las “Águilas de Cutervo” ha remontado en sus últimas actuaciones y en la tabla del Clausura marcha en el puesto 11 con 5 puntos, mientras en el acumulado subió al casillero décimo con 26 puntos y pugna por llegar a la zona de clasificación a un torneo internacional. La afición espera una victoria piurana.

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