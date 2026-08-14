Hoy, los albos salen en busca de los 3 puntos que lo alejen de la zona de descenso, cuando a las 3:00 de la tarde enfrente a su similar de Comerciantes Unidos de Cutervo, en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo, de La Matanza.

El cotejo estará dirigido por el árbitro Julio Quiroz y será de mucha tensión, teniendo a un equipo visitante que viene motivado luego de derrotar a Cusco FC. por 3-1, y a un Atlético Grau, que no pasó del empate sin goles ante Juan Pablo II, jugando en Chongoyape.

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A REPUNTAR

El equipo de Gerardo Ameli tendrá que comenzar a repuntar para salir de la zona roja del campeonato nacional, para ello debe comenzar desde ahora a sumar puntos tanto de local y rescatar algunos jugando de visitante, si quiere subir en la tabla.

Cabe señalar que el equipo albo marcha en el casillero 14 con 4 puntos en el Torneo Clausura, mientras en la tabla acumulada, está en el penúltimo puesto (17°) con 20 puntos.

Ahora el técnico tendrá a Lucas Acevedo, Luis “Chin” Benites, Mauro Da Luz, Rafael Guarderas y Adrián Fernández como los que lleven la manija en la ofensiva en busca de los goles que los hará quedarse con los 3 puntos jugando en casa.

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EL RIVAL

Comerciantes Unidos viene de ganar a Cusco FC. reaccionando bien y dando una remontada al marcador por 3-1, teniendo a sus referentes Matías Sen y Alexis Cossio como sus goleadores, quienes llegan a Piura con el fin de ganarle a los albos.

El cuadro de las “Águilas de Cutervo” ha remontado en sus últimas actuaciones y en la tabla del Clausura marcha en el puesto 11 con 5 puntos, mientras en el acumulado subió al casillero décimo con 26 puntos y pugna por llegar a la zona de clasificación a un torneo internacional. La afición espera una victoria piurana.