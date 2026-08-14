Como ya es costumbre en Arequipa, para hoy se tienen programadas dos entradas de ccapo que se realizarán por el 486.° Aniversario de la Ciudad Blanca. Las jornadas buscan reunir a los pueblos de la cuenca suroriental y Cayma, para mostrar sus costumbres, música, danzas y tradiciones.

La primera actividad se desarrollará en la cuenca oriental que integra los distritos de Mollebaya, Characato, Chiguata, Santa Isabel de Siguas, José Luis Bustamante y Rivero, entre otras asociaciones.

Partirán desde las 11:00 a. m., de la Av. Malecón Dolores, Daniel Alcides Carrión, Slaaverry, Calle San Juan de Dios e ingresarán por la calle Moral a la Plaza de Armas. Esta celebración retornará por tercer año consecutivo, por lo que las autoridades de este sector pidieron a la población sumarse a esta celebración.

La segunda Entrada de Ccapo a cargo de Cayma, que ya es una tradición año tras año, también formará parte de las celebraciones programadas por el aniversario de Arequipa, permitiendo que esta manifestación cultural tenga nuevamente presencia en las calles. Ambas actividades estarán acompañadas de color, música y expresiones propias de la identidad arequipeña como son los mijigangos y las comparsas de música.

Las delegaciones de Cayma partirán a la 1:00 p. m. desde el estadio La Tomilla, Av. Bolognesi, Av. Ejército y harán su ingreso a la Plaza de Armas por la calle Santa Catalina, ambas delegaciones mostrarán su saludo a la ciudad de Arequipa por un nuevo año.

Para evitar problemas de congestión vehicular, se programaron desvíos para las unidades de transporte.