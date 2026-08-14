Un niña, de tan solo 4 años, murió atropellada por un camión que trasladaba sacos de papa en el distrito de Ahuac en Chupaca.El conductor del vehículo de placa W5Q-909, Walter Rojas Benites (48), a las 10:40 de la mañana de ayer, estaba retrocediendo después de descargar papa y terminó aplastando a la pequeña que jugaba cerca de la pesada unidad.

El lamentable accidente de tránsito se registró en el jirón San Martín en Ahuac. Según información policial, la pequeña de iniciales A.C.O. (04) estaba jugando y no se percató de la maniobra del chofer.

“El conductor al retroceder no habría visto a la niña que estaba jugando y terminó debajo del camión; estaba descargando papa. La muerte fue instantánea”, refirió un agente a cargo de la investigación.

Los efectivos de la UPIAT Huancayo llegaron a la zona para realizar el peritaje y el recojo de cadáver con el Ministerio Público. En tanto, el conductor Walter Rojas, quedó detenido implicado en el presunto delito de homicidio culposo.

La madre de la víctima que estaba cerca de su casa donde sucedió el fatal percance, protagonizó desgarradoras escenas de dolor, pues se habría distraído y segundos después, la pequeña ya estaba muerta debajo de las pesadas llantas del camión.