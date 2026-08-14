De acuerdo con el padrón electoral, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Paita registra en su jurisdicción a un total de 18 483 jóvenes electores que participarán por primera vez en las Elecciones Regionales y Municipales programadas para el 4 de octubre de 2026.

Este grupo está conformado por ciudadanos que ya alcanzaron la mayoría de edad, así como por aquellos que cumplirán 18 años hasta el mismo día del proceso electoral.

De acuerdo con la información del padrón electoral, del total de nuevos votantes, en la provincia de Paita 5 350 son hombres y 5 317 mujeres, mientras que en la provincia de Sechura 3 957 son hombres y 3859 mujeres, ambas del ámbito de competencia de la mencionada ODPE.

Con la finalidad de orientar a los nuevos electores, la ONPE pone a disposición diversos canales de información, entre ellos las oficinas distritales de la ODPE Paita y el portal oficial https://erm2026.onpe.gob.pe/, donde se brinda orientación sobre el proceso electoral y el ejercicio del voto.

Cabe indicar que, tras la publicación definitiva de la lista de ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa, el personal de la ODPE Paita iniciará la entrega de credenciales a quienes fueron elegidos para este cargo. En este sentido, los miembros de mesa serán capacitados de manera presencial al momento de entregarles la mencionada credencial.

También se recuerda que, dentro de cronograma electoral, la ONPE ha programado dos jornadas de capacitación presencial dirigidas a los miembros de mesa, las cuales se realizarán los días 20 y 27 de setiembre. Asimismo, la capacitación se realiza en la plataforma virtual ONPEDUCA, todo esto como parte de las acciones de organización y preparación del proceso electoral.

En estas Elecciones Regionales, la ciudadanía elegirá al Gobernador, vicegobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales, así como alcaldes y regidores distritales. La jornada electoral se desarrollará desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., horario en el que permanecerán abiertos los locales de votación.

Según el padrón electoral, en la jurisdicción de la ODPE Paita, participarán más de 166 mil electores, para lo cual se habilitarán aproximadamente 45 locales de votación y 565 mesas de sufragio.