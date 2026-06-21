El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre, fecha en la que los peruanos elegirán a sus gobernadores regionales, alcaldes y regidores.
Como se recuerda, el 19 de junio se venció el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, así como el cierre del ROP.
De cara a los siguientes meses, el calendario contempla los siguientes hitos:
- 26 de julio: La ONPE realizará el sorteo de los miembros de mesa.
- 5 de agosto: Se publicarán las listas de candidatos admitidos y vencerá el plazo para renuncias y retiro de listas.
- 20 de agosto: Los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolverán en primera instancia las tachas y exclusiones.
- 4 de setiembre: Se resolverán las apelaciones correspondientes.
- 5 de setiembre: Quedarán inscritas las candidaturas definitivas.
- 3 de octubre: Vence el plazo para la exclusión de candidatos por situación jurídica del candidato.
- 4 de octubre: Día de las elecciones.
Ante ello, el JNE exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a informarse a través de los canales oficiales y a respetar los plazos establecidos, a fin de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y conforme a ley.