Alrededor de 500 estudiantes de las modalidades a distancia y semipresencial de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) dejaron de lado la luz de los monitores y los micrófonos de las aulas virtuales para trasladarse al Complejo Deportivo Santa María, ubicado en el distrito de Sachaca, para participar de las Olimpiadas UCSM Virtual 2026 como una oportunidad para la sana competencia y convivencia universitaria.

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Como acto protocolar previo al inicio de las actividades deportivas, la ceremonia estuvo encabezada por el vicerrector académico, José Antonio Villanueva Salas, el vicerrector administrativo, Fernando Farfán Delgado, y la directora de Estudios a Distancia, Nicola Nieto Bolaños, quienes se encargaron de dar el play de honor para iniciar con estas olimpiadas.

El vicerrector académico destacó la importancia de que los estudiantes aprovechen estos espacios de integración y participación, dando cuenta de que la formación universitaria no se limita solo al desarrollo de conocimientos profesionales, sino que también comprende la formación humana, la convivencia y el fortalecimiento de valores.

Quienes brindaron su respaldo desde el inicio de los actos deportivos fueron los decanos de cada una de las facultades de la UCSM, quienes desde las tribunas dieron todo su aliento.

ALIENTO

Fueron 12 los programas profesionales que participaron de estas olimpiadas, cada uno de ellos con sus distintivos y uniformes, siendo estos: Administración y Negocios Internacionales, Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera, Economía y Finanzas, hasta Contabilidad, Teología, Trabajo Social, Educación y Ciencia Política.

En medio de la competencia, los estudiantes demostraron que el entusiasmo también forma parte de la vida universitaria. Las delegaciones prepararon sus presentaciones buscando contagiar al público y respaldar a sus compañeros durante las actividades deportivas.

Entre cada disputa del balón y los puntos anotados, la delegación del Programa Profesional de Trabajo Social se impuso sobre el resto, adjudicándose el trofeo de las barras.

Las autoridades universitarias resaltaron que las Olimpiadas UCSM Virtual 2026 no solo representaron una competencia deportiva entre sus estudiantes, sino también una oportunidad para que ellos se integren, compartan experiencias y fortalezcan su identidad como integrantes de la comunidad universitaria.

Economía y Finanzas en cantidad en las Olimpiadas UCSM Virtual 2026. Foto: UCSM.

Toda una comunidad universitaria en las Olimpiadas UCSM Virtual 2026. Foto: UCSM.

Marketing y Gestión Comercial presentes en las Olimpiadas UCSM Virtual 2026. Foto: UCSM.

Los mentores brindan su apoyo en las Olimpiadas UCSM Virtual 2026. Foto: UCSM.