Tres conspicuos representantes de bancadas se pronunciaron respecto a cómo debe estar conformado el gabinete de José Jerí.

El congresista Eduardo Salhuana sostuvo que en la bancada de Alianza para el Progreso no han conversado si van a formar parte del gobierno. “(Los nuevos ministros) deben ser personas con experiencia y éxito en la gestión pública, independiente del partido que vengan”, manifestó.

Por su parte, Patricia Chirinos (Renovación Popular) remarcó que el nuevo Consejo de Ministros “debe ser de ancha base, sin repartijas políticas, con técnicos y profesionales que hayan demostrado capacidad de gobernar”.

Finalmente, el congresista del ahora partido de gobierno Alex Paredes (Somos Perú) sostuvo que Jerí debe convocar a “quienes realmente tienen amor por el país, más que técnicos, especialistas con conocimiento real en sus materias” .