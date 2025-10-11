El presidente José Jerí Oré encabezó esta madrugada un operativo simultáneo en diversas prisiones del país, incluido el penal Ancón I en Lima, con el objetivo de desarticular las redes del crimen organizado que operan desde los centros penitenciarios.

La intervención, coordinada con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se realizó en paralelo en los penales de Lurigancho (Lima), Trujillo y Challapalca.

Más de 200 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE participaron en la requisa en Ancón I y Lurigancho, centrando sus esfuerzos en decomisar objetos prohibidos y asegurar el orden.

El mandatario Jerí Oré estuvo acompañado en Ancón I por el titular del INPE, Iván Paredes Yataco, y el comandante general de PNP, Óscar Arriola. La operación busca frenar delitos graves como la extorsión y el sicariato que se planifican y ejecutan desde el interior de las cárceles.

Como resultado de las requisas, las autoridades informaron del hallazgo de celulares, accesorios telefónicos, armas punzocortantes y droga. Como se sabe, estos aparatos son utilizados por los reclusos para realizar llamadas extorsivas.

