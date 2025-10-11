El congresista Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) no se mantendría en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. Así lo aseguró el vocero de la bancada naranja, César Revilla Villanueva, desde el Parlamento.

“El señor (Fernando) Rospigliosi es encargado de la presidencia del Congreso hasta que se complete la elección de un nuevo presidente. No se va a quedar, esa fue la promesa de nuestra bancada” , indicó el vocero naranja a la prensa.

En ese sentido, acotó que el parlamentario “no se quedará (en ese cargo hasta el 26 de enero del 2026)” y se convocará a una elección para completar la nueva Mesa Directiva “en un proceso ordenado”.

“Hay que elegir a alguien que complete la Mesa porque no puede quedar con tres personas”, añadió,

Finalmente, recalcó que lo dicho por Fuerza Popular (en su comunicado de respaldo a la vacancia de Dina Boluarte) “es claro y no vamos a cambiar una línea de eso”.

Revilla Villanueva se refirió así al documento que la bancada difundió la tarde del pasado jueves 9 de octubre donde anunciaban que se iban a plegar a las distintas mociones de vacancia presentadas contra Dina Boluarte, lo que terminó desencadenando el fin del gobierno de la sucesora del golpista Pedro Castillo.

Además, entre otros puntos, ese comunicado señalaba que tras la vacancia, “Fuerza Popular no aspirará a presidir ni el Congreso ni el Gobierno de transición”.

Postura

La aclaración de Revilla Villanueva se dio luego que diversos sectores, entre políticos y periodistas, cuestionaran la presencia de Rospigliosi en la Mesa Directiva pese a lo esgrimido por la bancada naranja en el documento con el que se plegaron a las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.

El lunes, las diversas bancadas deberán reunirse entre sí y luego realizar coordinaciones entre ellas para presentar un candidato de consenso o, en su defecto, que se presenten varios candidatos hasta que alguno alcance la mayoría de votos.

Accesitario

Fernando Rospigliosi ingresó al Legislativo en reemplazo del fallecido parlamentario Hernando Guerra García.

14 de octubre de 2023 ingresó como accesitario Rospigliosi al Parlamento y obtuvo 14,705 votos.