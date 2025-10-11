Luego de las declaraciones de Gustavo Salcedo en el programa de Magaly Medina, donde aseguró que la exreina de belleza le fue infiel en al menos dos ocasiones, Maju Mantilla decidió romper nuevamente su silencio.

“Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo, que a su vez ha motivado un sinfín de agravios, insultos y calificativos de medios de prensa y redes sociales que dañan mi honra, reputación y condición de madre. Jamás he descalificado al padre de mis hijos y lamento profundamente no exista reciprocidad en ese aspecto para mí ”, expresó Mantilla mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

Asimismo, Maju señaló que ha tenido conversaciones privadas con su aún esposo, donde hablaron de sus errores.

“ Entendía que lo habíamos resuelto mutuamente, como repito, en la esfera privada como corresponde tratarse por bienestar de nuestras familias e hijos ”, manifestó.

“Con el señor Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada. Los temas referidos a un posterior divorcio se manejan únicamente por la vía legal, que es el escenario donde se ventilan esos temas ”, agregó.

Comunicado de Maju Mantilla

Mantilla expresó su firme rechazo a los actos de violencia atribuidos a Gustavo Salcedo, haciendo referencia a la golpiza que habría sufrido su exproductor, Christian Rodríguez Portugal.

“Sobre los actos de violencia, quiero señalar que los rechazo tajantemente, la conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial NO la comparto y mucho menos tampoco la he inducido como afirma, no he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal”, refirió.

La exconductora de “Arriba mi gente” rechazó los comentarios de aquellas que la consideran una “mala madre”.

“Finalmente y lo que me motiva a redactar el presente comunicado es que se cuestione y se juzgue mi rol de madre. NUNCA he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente. Ellos son siempre mi prioridad y mi silencio busca protegerlos directamente y así seguirá siendo. No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”, expresó.

Posteriormente, la exreina de belleza señaló que no brindará declaraciones a la prensa y que continuará tratando los asuntos relacionados con el padre de sus hijos por la vía legal y familiar.

Conductora rompe su silencio tras fuertes revelaciones de Gustavo Salcedo. (Instagram: @majumantilla)