Tras asumir la presidencia del Perú, José Jerí regresó a su domicilio en el distrito de Jesús María en la madrugada, protagonizó un momento singular antes de llegar al departamento donde reside.

Aproximadamente a las 4:30 a.m., el mandatario hizo una breve y anecdótica parada para comprar golosinas en un minimarket de la avenida Mariátegui, según reportó América Noticias. Tras una larga joranada en el Congreso, al ser consultado, se limitó a comentar que iba “pensando en lo que me ha sorprendido hoy”.

A su llegada al edificio de la avenida Brasil, donde vive, el presidente José Jerí se dirigió brevemente a la prensa congregada en el lugar.

El jefe de Estado hizo un llamado a la calma y tranquilidad de la ciudadanía y, de manera enfática, subrayó la que será la principal bandera de su gobierno: combatir la delincuencia.

“Estoy pensando en lo que me ha sorprendido el día de hoy, pido calma y tranquilidad. Tenemos que trabajar justamente para combatir la delincuencia que es la prioridad número uno en este momento y es el sentir ciudadano, muchas gracias” , anotó.

En sus declaraciones, ratificó el mensaje emitido durante su juramentación, destacando que su ascenso a la presidencia se dio bajo la figura de sucesión constitucional.