La reconocida actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Óscar en 1978 por su papel en “Annie Hall”, falleció en California a los 79 años, según anunció este sábado un portavoz de la familia a la revista People.

Diane Keaton.

La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Diane Keaton sobre Woody Allen: "Es mi amigo y continúo creyendo en él"

Noticia en desarrollo...