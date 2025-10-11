La reconocida actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Óscar en 1978 por su papel en “Annie Hall”, falleció en California a los 79 años, según anunció este sábado un portavoz de la familia a la revista People.
La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Noticia en desarrollo...
