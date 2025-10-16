La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles, garantizó que el Gobierno atenderá las demandas de todas las regiones del país, pero enfatizó que lo hará con “prudencia en el manejo de los recursos públicos”, enfatizando un enfoque de rigor fiscal.

“No se harán promesas falsas en este Gobierno” , dijo Denisse Miralles durante la reciente reunión de trabajo sostenida en Palacio de Gobierno entre el Ejecutivo y representantes municipales.

El encuentro reunió al presidente José Jerí Oré, con voceros de la Asociación de Municipalidades Distritales del Perú (Amudip) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), con el objetivo de abordar las urgentes demandas de los gobiernos locales en materia de inversión pública y seguridad.

Durante la sesión, los alcaldes solicitaron un incremento en la asignación presupuestal destinado a la ejecución de obras paralizadas y al fortalecimiento de programas sociales como Llamkasun Perú. Además, plantearon la necesidad de ampliar los recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) y de establecer acciones concretas para mejorar la seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.

Los burgomaestres destacaron y valoraron la disposición de la Presidencia para el diálogo directo y el compromiso del Ejecutivo con la institucionalidad democrática, a diferencia de la expresidenta Dina Boluarte, según indicaron.

Como parte de sus propuestas, solicitaron la instalación de una mesa técnica municipal que permita un seguimiento detallado y continuo de sus requerimientos ante el Gobierno central.