El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció una estrategia para reforzar la inteligencia policial, mejorar la logística de la Policía Nacional del Perú (PNP) y garantizar el

Aseguró que no habrá protección para ninguna persona buscada por la justicia, incluyendo al prófugo Vladimir Cerrón.

En relación a la búsqueda de fugitivos, Tiburcio informó sobre la creación y el fortalecimiento de equipos especializados dedicados a la captura de individuos con alto valor procesal, como Vladimir Cerrón, asegurando que se realizarán todos los esfuerzos necesarios.

“Tenemos que dar respuesta. Aquí no hay protección para nadie. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para lograr las capturas que el Perú lo necesita”, indicó a Canal N el ministro Vicente Tiburcio.

Para potenciar estos equipos y el trabajo institucional, el ministro ha encargado al alto mando policial la selección inmediata de los agentes más capacitados en las áreas de investigación e inteligencia. Estos efectivos serán sometidos a evaluaciones rigurosas, incluyendo la prueba de polígrafo.

Como parte del reforzamiento institucional, Tiburcio anunció la reestructuración y renovación de las capacidades técnicas de la PNP, con un enfoque en la aplicación de la ciencia, la estrategia y la técnica.

Indicó que se está llevando a cabo una evaluación integral de los recursos económicos, logísticos e infraestructura con el objetivo de optimizar la operatividad de las unidades especializadas de la policía.