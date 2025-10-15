Hoy, 15 de octubre, se lleva a cabo una marcha nacional en Lima, a la que se han sumado varias regiones, debido al creciente descontento social ante el aumento de la violencia y extorsiones, y la percibida inacción del gobierno y el Congreso frente a los problemas urgentes del país.

La manifestantes exigen cambios estructurales, el fin de la impunidad y la renuncia de las actuales autoridades, incluyendo al presidente José Jerí, a quien un sector juvenil considera “sin legitimidad democrática”.

Diversos colectivos, sindicatos, estudiantes, comunidades y organizaciones sociales se han unido a la convocatoria. Al menos 15 regiones del país se han sumado a movilización en Lima, como el caso de Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo y Cajamarca.

SIGUE EN VIVO AQUÍ:

1 5:35 Puno: Cientos de ciudadanos de organizaciones sociales marcharon en protesta contra el Gobierno y el Congreso

En la protesta participaron los docentes agremiados al SUTEP, familiares de las víctimas del 9 de enero y otros colectivos.

15:2 0 Ica se alista para sumarse al paro nacional y marcha del 15 de octubre

En redes sociales, diversos grupos difundieron convocatorias con mensajes como “Ica presente, que se vayan todos” y “recuperemos la democracia”, llamando a concentrarse desde las 5:00 p.m. frente a la Municipalidad Provincial de Ica.

15:10 ATU afirma que transporte público opera con normalidad este 15 de octubre

Este miércoles 15 de octubre, los servicios administrados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) funcionan en su horario habitual, según informó la entidad.

15:00 El Agustino: Transporte público opera con normalidad este miércoles, pese a convocatoria de paro (FOTOS)

Este miércoles 15 de octubre, diversos colectivos sociales anunciaron movilizaciones, sin embargo, el servicio de transporte público se desarrolla con normalidad en diversos puntos de Lima. Como en el Agustino que se observan buses, cústeres y combis de distintas líneas.

13:00 Transportistas circulan con normalidad pese a convocatoria de paro y movilización

Aunque se observa un fuerte despliegue policial en distintos puntos, no se registran aglomeraciones de pasajeros en los paraderos.

9:00 Gremios de transporte no acatarán paro nacional del 15 de octubre

Las principales asociaciones de transporte urbano y de carga anunciaron que no participarán en la medida de fuerza, destacando la apertura al diálogo del presidente José Jerí y el avance de propuestas legislativas para el sector.