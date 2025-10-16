El presidente de la República, José Jerí, se pronunció este miércoles sobre las manifestaciones que se realizan en el Centro de Lima.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su respaldo al derecho de los ciudadanos a protestar, pero advirtió que el uso de la violencia no será tolerado.

Jerí acompañó su mensaje con un video difundido por la Policía Nacional del Perú (PNP), en el que se observa a un grupo de manifestantes intimidando a un conductor.

El jefe de Estado aprovechó la publicación para deslindar de todo acto vandálico y recordar que el reclamo social debe mantenerse dentro de los márgenes de la ley.

“La expresión ciudadana en las calles es un derecho ante la falta de atención del Estado por muchos años; sin embargo, no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino”, señaló el presidente en su mensaje.

Asimismo, informó que el Gobierno está utilizando herramientas tecnológicas para monitorear el desarrollo de las protestas y detectar a quienes inciten al desorden. “Nuestras cámaras y las de la MML están transmitiendo en vivo todo”, añadió.

Nuestras cámaras y las de la #MML están transmitiendo en vivo todo @Renzo_Reggiardo https://t.co/PsDD22jPJo — José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025