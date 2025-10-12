Tras varios años, la artista chilena Myriam Hernández, anunció su próxima llegada a nuestro país, en este caso estará en la ciudad de Arequipa y en Trujillo como parte de su World Tour 2025, al cual ha denominado “Tauro”.

El primer concierto está programado para el viernes 24 de octubre a Trujillo (El Club de Trujillo, en Huanchaco). De inmediato, el 25 de octubre llegará a la Ciudad Blanca para seguir con su gira, el evento será en el local llamado Arena Arequipa, ubicado en el sector de Cerro Juli, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

A través de sus redes sociales, la cantante mencionó sentirse emocionada de volver a la Ciudad Blanca: “Nos vemos el 25 de octubre para vivir nuestras canciones, los espero con todo amor del mundo. Este tour representa una nueva etapa en mi carrera. Es una propuesta fuerte, emocional, moderna. Tauro es el símbolo de la perseverancia, y también una forma de agradecer el cariño que he recibido durante tantos años”, comenta Myriam Hernández.

Con una carrera de más de 30 años, Myriam Hernández se ha posicionado como una de las artistas más reconocidas de Latinoamérica. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma de Joinnus.

