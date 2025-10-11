Este viernes, con la inauguración de tres exposiciones culturales en el Centro Histórico, se iniciaron las actividades en el marco del X Congreso Internacional de la Lengua Española (X CILE) de Arequipa.

Dos de estas exposiciones, “Libros y autores en el Virreinato del Perú” y “Diccionarismos, la riqueza de nuestra lengua”, se encuentran ubicados en la Biblioteca Mario Vargas Llosa y permanecerán abiertas al público hasta el 10 de noviembre.

El director de la biblioteca, Alfredo Herrera, señaló que el ingreso es libre y no solo se espera la visita a estas instalaciones de los más de 300 invitados del extranjero como parte del X CILE, sino también de un flujo diario de 100 a 200 personas a la biblioteca.

A esto se le suma que se pusieron en contacto con instituciones educativas para que realicen visitas en los próximos días. Uno de los ejemplares más atractivos dentro de la exposición son los primeros textos (diccionarios) e interpretaciones de la lengua quechua y aimara, además de las primeras crónicas escritas en Arequipa.

La tercera exposición está ubicada en la plaza San Francisco, donde se colocaron réplicas de cuadros del Museo del Prado de Madrid, España.