Arequipa se alista para el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se realizará del 14 al 17 de octubre de 2025. Como parte de los preparativos, el Gobierno Regional de Arequipa ejecuta trabajos de limpieza y mantenimiento en la fachada de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, ubicada en la calle San Francisco.

“Estamos ya en la recta final, y el Gobierno Regional ha decidido poner a punto nuestros locales. Es un proceso de limpieza de fachadas, sin intervenciones internas ni cambios estructurales”, explicó Alfredo Herrera, subgerente de Cultura.

Los trabajos concluirán en una semana y cuentan con la autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura y la municipalidad provincial.

La biblioteca será escenario de varias actividades del CILE, como la presentación de un libro sobre el cronista Gustavo Cobo y una exposición de diccionarios antiguos y textos virreinales, con cerca de 60 ejemplares del acervo regional. Estas muestras contarán con el apoyo de la Cancillería y se abrirán al público desde los primeros días de octubre.