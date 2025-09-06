Acapara aplausos del jurado en el concurso nacional “Yo Soy” de Latina TV.
Israel Pérez, un joven talento piurano, cautivó al jurado y público peruano con su destacada actuación en el “Yo Soy”, de Latina TV, donde interpretó el tema “Cómo mirarte” del cantante y compositor “Josimar Fidel”.

Esto le valió comentarios muy positivos por parte del jurado, especialmente de Jely Reátegui, quien destacó su impresionante parecido vocal y escénico con el artista original, lo que le valió para avanzar a la siguiente fase del concurso.

GRAN TALENTO

Israel Pérez, natural de Piura, desde pequeño gustó de la música y posteriormente se dedicó de lleno a su formación profesional y ahora deslumbra con su voz y espera convertirse en un gran interprete, a través de este conocido concurso que ha catapultado a muchos a la fama.

Israel tiene mucho talento y gracias a su constancia y dedicación fue abriendo pasos en la industria musical logrando pisar grandes escenarios y compartirlo con destacados artistas nacionales y regionales y ahora en “Yo Soy” será un paso clave para su proyección a nivel nacional.

