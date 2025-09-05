Música, danza, energía y cultura se entrelazan en una agenda que busca hacer del Parque Néstor Martos un lugar de integración y expresión de identidad, para que las familias piuranas disfruten, aprendan y compartan juntos en un ambiente de alegría y convivencia.

Una variada agenda de actividades gratuitas que abarcan desde concursos para niños y jóvenes, hasta la creación de clubes literarios, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro para el arte, cultura y tradición.

VOCES JUVENILES

Hoy, entre las 3:00 p.m. y 6:30 p.m., la música será protagonista con el Festival de Canto Inter Escolar, que reunirá a estudiantes de toda la región, organizado por la Dirección Regional de Educación de Piura.

El domingo 7, a las 8:00 a.m., la UGEL Piura presentará la iniciativa “Voces estudiantiles, tejiendo historia de mi comunidad”, un espacio que busca fortalecer la lectura, la escritura y la investigación en las instituciones educativas.

Durante la mañana de ese día también se llevará a cabo la juramentación de nuevos clubes literarios, marcando un cierre cultural y formativo para esta semana inolvidable.