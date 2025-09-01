Más de doscientos amantes del swing disfrutaron de un espectáculo especial en el evento “My Way: Tributo a Sinatra”, un concierto organizado por el Centro Cultural de la Universidad de Piura, que embarcó a un público expectante a aquella época de oro, en cuatro tiempos y las grandes orquestas de salón.

Las gran performance musical estuvo interpretada por la proverbial voz de Renato Calderón y la eufórica orquesta Virtuous Sound, que hicieron vibrar con los temas interpretados.

PUEDES VER: Piuranos gozarán de la buena música con sensacionales orquestas

IMPACTANTE

La Orquesta Virtuous Sound, integrada por intrincadas cuerdas, pomposos vientos y una paralizante percusión, acompañó la noche con ese aroma melancólico de los brillos y los blues, que combinó con la melodiosa voz de Renato Calderón, quien asumió el reto de interpretar algunos de los temas más icónicos del mito Frank Sinatra.

La atmósfera se impregnó de elegancia desde los primeros acordes tocados por Virtuous Sound, dirigida por Deiver Vilera, que entregaron algo más que música, iniciando con un opening que adelantó todos los temas que se entonarían en la velada.

Desde “You make me feel so young” y “The way you look tonight”, hasta alcanzar momentos de complicidad con el público en piezas como “Fly me to the moon” o “Theme from New York”, que dejó escuchar a Renato Calderón y que hizo que el publico volara en el tiempo.

Este tributo fue un homenaje, la proyección de una experiencia, un respiro a aquel pasado que sonaba y sabía distinto: a jazz, a melancolía o a una madrugada de lluvia y luces pasionales.

MIRA ESTO: Noche mágica ofrece la Orquesta Sinfónica por aniversario de Piura

APLAUDIDA

Lo más impactante y emotivo fue la interpretación de “My way”, por Renato Calderón, apoyada por la fuerza orquestal, que arrancó un prolongado aplauso hacia el final del último acorde.

Por supuesto, no faltaron clásicos como “Come Fly with me”, “Strangers in the night” y “L.O.V.E.”, que evocaron recuerdos y provocaron sonrisas nostálgicas entre parejas y matrimonios.