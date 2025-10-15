Gran cantidad de ciudadanos de las diferentes organizaciones sociales y colectivos se movilizaron por las calles de la ciudad de Juliaca, en protesta contra el Gobierno y el Congreso de la República.

Desde temprano se concentraron en la plaza de Armas de Juliaca, como parte de una jornada nacional de protesta. Durante la manifestación exigieron la renuncia del presidente José Jerí, el cierre del Congreso y la prisión para la exmandataria Dina Boluarte.

En la protesta participaron los docentes agremiados al SUTEP, familiares de las víctimas del 9 de Enero y otros colectivos.

Durante la movilización, también se hizo visible el rechazo de los jóvenes a la reciente Ley de Modernización del Sistema de Pensiones.

Los dirigentes de las organizaciones sociales advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta que sus demandas sean atendidas por el Ejecutivo y el Congreso. Además, mostraron su rechazo a la llegada de políticos que “terruquearon” a los manifestantes durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.