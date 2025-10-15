La provincia de Ica se prepara para acatar el paro nacional convocado para este miércoles 15 de octubre, una jornada de protesta que busca exigir la salida del Congreso de la República y del presidente José Jerí, designado por el Parlamento tras la vacancia de Dina Boluarte.

Protesta ciudadana

En redes sociales, diversos grupos difundieron convocatorias con mensajes como “Ica presente, que se vayan todos” y “recuperemos la democracia”, llamando a concentrarse desde las 5:00 p.m. frente a la Municipalidad Provincial de Ica. Se prevé que la jornada de protesta en la región se desarrolle de forma simultánea con las manifestaciones que tendrán lugar en Lima y otras ciudades del país.

Ante la posibilidad de incidentes, las universidades han dispuesto medidas preventivas. La UTP Ica comunicó que el 15 de octubre suspenderá sus actividades presenciales en el campus Ica, trasladando las clases a la modalidad virtual mediante la plataforma UTP+Class y Zoom. Según el comunicado, las evaluaciones y laboratorios que requieran presencialidad serán reprogramados.

El llamado al paro responde al creciente descontento ciudadano frente a la crisis política y de seguridad que atraviesa el país. Los manifestantes denuncian el aumento de extorsiones, asesinatos y la falta de respuestas del Gobierno. Hechos recientes como el atentado a balazos durante un concierto de Agua Marina en Chorrillos han intensificado la indignación popular.

En Lima, el Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de San Marcos, Villarreal, La Molina y la PUCP, confirmó su participación, mientras que en Ica se espera la adhesión de colectivos estudiantiles y gremios locales. A nivel nacional, las protestas comenzarán desde tempranas horas con marchas y concentraciones en puntos estratégicos, en una jornada que promete ser una de las más amplias del año en rechazo al Congreso y al actual gobierno.

VIDEO RECOMENDADO