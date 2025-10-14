El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, informó que su gremio no participará en el paro convocado para este miércoles 15 de octubre en distintas regiones del país.

En declaraciones a Canal N, Valeriano explicó que la decisión fue adoptada de manera unánime por las 53 empresas afiliadas, que prefirieron mantener una postura vigilante frente a los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

“Vamos a ser prudentes y esperar los resultados. Eso sí, estaremos atentos ante cualquier inacción o incumplimiento por parte del Ejecutivo o el Congreso”, señaló.

El dirigente adelantó que este jueves sostendrán una nueva reunión con el presidente José Jerí, donde se evaluará el avance de los acuerdos alcanzados en mesas previas. Aunque recordó que en anteriores gobiernos no hubo resultados concretos, destacó que ahora perciben una mayor voluntad política.

“Parece que hay voluntad. Ahora toca ver resultados”, expresó Valeriano.

Confianza en el diálogo y apertura del Ejecutivo

El titular del gremio sostuvo que la decisión de no plegarse al paro responde a la expectativa generada por el cambio de gobierno y la disposición mostrada por las autoridades. En ese sentido, remarcó la importancia de la coordinación entre los tres poderes del Estado para atender las demandas del sector transporte.

Valeriano agregó que el gremio confía en que la próxima conformación del gabinete ministerial contribuya a atender las urgencias del rubro.

“El país necesita soluciones, no enfrentamientos”, enfatizó.

Transporte urbano tampoco irá al paro

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, Héctor Vargas, confirmó que su gremio —que agrupa a 72 empresas de transporte urbano— tampoco acatará la protesta nacional.

Según explicó, la decisión se debe a las señales de apertura y liderazgo del Ejecutivo, que incluso presentó un proyecto de ley en curso recogiendo las demandas del sector.

“Lo solicitado por nuestro gremio —liderazgo del Ejecutivo, voluntad política y limpieza en instituciones clave— se está atendiendo. Sería irresponsable convocar a un paro mientras se están dando avances visibles”, declaró Vargas.

Aunque el mandatario aún no los ha citado a una nueva reunión, el dirigente señaló que una mesa de trabajo instalada en el Congreso retomará el diálogo esta semana, lo que refuerza su confianza en la vía institucional.

Ambos gremios coincidieron en que el momento exige responsabilidad y diálogo, evitando paralizaciones que afecten a los ciudadanos, mientras continúan vigilantes ante el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.