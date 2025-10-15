Ante la movilización ciudadana convocada para hoy, miércoles 15 de octubre, la ATU aseguró que los servicios de transporte a su cargo se desarrollarán con normalidad en Lima y Callao.

La entidad garantizó el traslado “seguro, rápido y oportuno” de los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, así como del servicio AeroDirecto, en beneficio de miles de usuarios.

HORARIOS

La ATU informó que el Metropolitano atenderá con normalidad este miércoles, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. en la ruta troncal, y hasta las 12:00 a.m. en los servicios alimentadores. Las estaciones y terminales culminarán la atención al público a las 11:00 p.m.

Los corredores complementarios Azul, Morado y Rojo brindarán atención en su horario regular, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., manteniendo sus recorridos habituales.

Respecto al Metro de Lima y Callao, la Línea 1 operará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y la Línea 2 prestará servicio de 6:00 a. m. a 11:00 p.m.

El servicio del AeroDirecto mantendrá su recorrido habitual durante las 24 horas del día, cubriendo sus rutas Norte, Terminal Norte, Sur, Centro, Ventanilla y Quilca.

📣 ¡ATENCIÓN, USUARIOS!

Este 15 de octubre, los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y AeroDirecto operarán con normalidad. pic.twitter.com/hMK0S7O5so — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 15, 2025